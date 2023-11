Sorpreso a vendere cocaina in strada, spacciatore arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì, durante una serie di controlli del territorio mirati a contrastare lo spaccio di stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri di Riccione ha notato un uomo sospetto che si aggirava lungo la strada. Dopo averlo tenuto d'occhio, all'improvviso si è avvicinato un secondo soggetto e i due hanno iniziato a confabulare fino a quando il primo ha allungato un involucro. I militari dell'Arma sono entrati in azione bloccandoli entrambi scoprendo così che si trattava di un pusher che aveva appena ceduto due dosi di cocaina per 100 euro. L'uomo, un 42enne, è stato perquisito e trovato in possesso di 560 euro ritenuti il provento delle precedenti cessioni. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dello spacciatore e, all'interno, è sono spuntati altri 30 grammi di "neve". Il tutto è valso le manette al 42enne che, nella mattinata di martedì, sarà processato per direttissima.