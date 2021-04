"Sotto il sole di Riccione", la città conferma il suo marchio turistico e punta al Nord Italia

Al via la campagna di comunicazione estate 2021 per Riccione. "Il brand della nostra città, con il claim accattivante, "Sotto il sole di Riccione", che tanta fortuna ha portato alla Perla Verde, è diventato nell'immaginario collettivo degli italiani e dei turisti stranieri, sinonimo di estate, mare, divertimento e voglia di vivere - afferma la sindaca Renata Tosi - Abbiamo avuto la forza di creare un prodotto turistico, che con una cornice emozionale di grande impatto, ha il suo cuore pulsante nella capacità del nostro territorio di interpretare l'offerta turistico-commerciale in maniera sempre più completa e ad alti livelli. Sotto il sole di Riccione non è solo un'ispirazione, è soprattutto un contenuto, che evoca immediatamente nella mente dei turisti tutte le meraviglie che ci sono nella nostra città. Meraviglie di luoghi curati come le nostre spiagge, il nostro lungomare, la nostra cultura dell'ospitalità, di buon cibo e di buon divertimento. Ecco che per quest'estate non abbiamo voluto sperperare un patrimonio acquisito negli anni riconfermando Sotto il Sole di Riccione come il nostro marchio distintivo".

"La nostra destinazione sarà tutto il Nord Italia con l'affissione di manifesti - afferma l'assessore al Turismo Stefano Caldari - Abbiamo previsto in stampa 10 mila copie in vari formati, poi pubblicazioni su giornali e social. Una campagna ricca nelle immagini e nella comunicazione, ma anche equilibrata nell'investimento previsto, inizialmente, di 20 mila euro. Partiamo come da tradizione dal fulcro e dalle città da dove ogni anno arrivano i nostri più affezionati turisti. Dal primo di maggio la campagna Sotto il Sole di Riccione, proprio nel momento della decisa riapertura delle attività e della bella stagione, sarà protagonista attraverso la via Emilia, da Rimini a Piacenza, grazie a una massiccia campagna di affissioni che abbraccerà le principali città dell’Emilia-Romagna, poi sarà in Veneto e in Lombardia. La nostra immagine sarà pubblicata sui manifesti e diffusa sui canali online e attraverso inserzioni su quotidiani nazionali a diffusione regionale. I nostri operatori turistici avranno a disposizione il logo e l'immagine per le loro grafiche di comunicazione e promozione. Muoversi all'unisono, scegliere di credere nel Sole di Riccione sarà la nostra forza anche nell'estate 2021".