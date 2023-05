Il sottopasso è allagato, loro lo attraversano a bordo del materassino. L'immagine fa il giro del web

Stanno facendo il giro dei social una serie di video e fotografie che ritraggono due giovani intenti a remare a bordo di un materassino, proprio in uno dei sottopassi di Riccione durante le scorse ore finiti allagati. Il fatto si è registrato proprio mentre nella Perla Verde era in pieno corso l’emergenza per far fronte a case allagate e strade chiuse al traffico. Due ragazzi in costume da bagno e a torso nudo, uno con capellino da baseball ben calcato in testa, hanno raggiunto il sottopasso allagato tra via Emilia e via Verdi - che collega i quartieri Punta de l'Est e Alba - e, saliti, sul materassino, hanno iniziato a pagaiare, fotografati dai passanti che si trovavano in zona in quel momento, volteggiando nelle acque che hanno invaso le due vie, tra le arterie di scorrimento principali della città romagnola.