Era sottoposto a divieto di dimora nel comune di Rimini, trovato a girovagare per il centro della città

Lo scorso mercoledì, 28 febbraio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto una persona, pluripregiudicata, in atto sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Rimini, in esecuzione alla misura cautelare personale, emessa dal Giudice del Tribunale di Rimini per violazione del divieto. Il provvedimento di aggravamento della misura è scaturito dalla violazione segnalata dai militari operanti che, nei giorni scorsi, avevano sorpreso l’individuo girovagare per il centro della città, nonostante il divieto disposto dal giudice, provvedimento seguito all’arresto per furto aggravato, avvenuto in Rimini, lo scorso 28 gennaio. Espletate le formalità l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.