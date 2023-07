Spaccata nel cuore della notte, ripulito il negozio di informatica

Colpo grosso all'Exnovo Informatica di Santarcangelo dove, nel fine settimana, i ladri hanno messo a segno una spaccata per poi ripulire il negozio di cellulari e di altre apparecchiature elettroniche. I malviventi sono entrati in azione presso il Centro Teorema di via Tosi nella notte tra sabato e domenica, presumibilmente dopo le 2, utilizzando la grata di un tombino per sfondare il vetro di una porta sul retro. Una volta entrati nell'attività, con il sistema d'allarme che non sarebbe entrato in funzione, hanno avuto tutto il tempo per razziare quanto trovato a portata di mano e poi fuggire indisturbati. Dai primi riscontri pare che il bottino sia ingente coi titolari che, una volta scoperto il furto, non hanno potuto far altro che sporgere denuncia ai carabinieri. Sembra che, nella zona, non vi siano telecamere che sorveglino l'attività.