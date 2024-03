Spaccata nella boutique di lusso per rubare le borse griffate

Ammonta a oltre 10mila euro, ai quali vanno aggiunti i danni provocati dai malviventi, il bottino della spaccata notturna ai danni di ’Spazio Pritelli’ di Cattolica. I malviventi hanno agito nella notte tra domenica e lunedì prendendo di mira la boutique di lusso in piazza Mercato. Almeno due i componenti della banda entrati in azione verso le 4 quando, secondo le ricostruzioni, hanno effettuato un primo sopralluogo per oscurare le telecamere di videosorveglianza. Una volta accecati gli occhi elettronici hanno utilizzato una Fiat 500 come ariete per sfondare la vetrina che, andata in mille pezzi, ha lasciato un varco che ha permesso di entrare nella boutique. Una volta dentro i ladri hanno fatto man bassa di borse griffate, una decina, per poi fuggire a tutta velocità mentre sul posto accorrevano i carabinieri essi in allarme dal sistema antifurto. La Fiat 500, risultata rubata, è stata ritrovata nella mattinata di lunedì e sono in corso le indagini dell'Arma, Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere che sorvegliano la zona con la speranza di trovare elementi utili per individuare gli autori del colpo.