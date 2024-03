Ancora spaccate e furti, ad essere presi di mira bar e pasticcerie di Cattolica

Dopo le spaccate di Riccione, anche a Cattolica è allarme furti. Diversi raid si sono concentrati nella notte tra giovedì e venerdì (29 marzo) nel centro della città. A essere prese di mira una serie di attività commerciali, limitato il valore dei furti, ma numerosi i danni e i disagi. Tutti gli episodi registrati sono stati denunciati dai titolari ai Carabinieri, che indagano anche sul possibile collegamento tra i fatti accaduti. Attorno alle 2 del mattino allarme alla pasticceria Canasta, in via Risorgimento: dopo aver sfondato la porta, i ladri hanno portato via solamente pochi euro. Poi ad essere presa di mira qualche attimo dopo il Cake Lab Millevoglie. La scoperta del furto al mattino da parte dei titolari, in questo caso rubate diverse centinaia di euro. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso due persone, a volto coperto, mentre prendevano a spallate le vetrate. Segnalazioni di altri due furti giungono da via Fiume.