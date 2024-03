Spaccia al Parco Cervi insieme ad una minorenne: arrestata in flagrante

Continuano i controlli antidroga dei Carabinieri. I militari della Sezione Operativa hanno arrestato mercoledì in flagranza una sudamericana di 35 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciando contemporaneamente in stato di libertà una connazionale 14enne che l’accompagnava.

Tutto ha avuto inizio quando in zona Parco Cervi di Rimini i Carabinieri avevano notato la minorenne estrarre dalla borsa degli involucri e poi passarli alla donna che, in seguito, li ha ceduto ad un giovane turista tedesco in cambio di una somma di denaro

contante. L’immediato intervento ha permesso di fermare i tre soggetti e accertare che negli involucri vi erano tre dosi di marijuana, dal peso complessivo di circa 59 grammi, a fronte verosimilmente del corrispettivo di 300 euro, tutto materiale sottoposto a sequestro.

Le successive verifiche permettevano di risalire al domicilio della donna, un residence di Marina Centro, e procedere a perquisizione. Nella stanza, nascosti nel vano di un congelatore spento, i Carabinieri hanno rinvenuto un involucro con altri 214 grammi di marijuana. La donna, disoccupata e in Italia con visto turistico, si trova gli arresti domiciliari, mentre la minorenne è stata affidata alla madre. Il turista tedesco è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.