Arena al Parco degli Olivetani, il Comune conferma il via degli eventi a giugno

L’amministrazione comunale di Riccione assicura che il progetto per la realizzazione di eventi di intrattenimento in una parte dell’area del Parco degli Olivetani sarà confermato esattamente come annunciato.

Il comune di Riccione garantisce infatti che l’obiettivo della giunta di regalare alla città una nuova arena all’aperto in un luogo strategico a due passi dal centro e dal mare per ospitare eventi e spettacoli verrà comunque secondo le tempistiche previste (da giugno a settembre).

L’amministrazione Angelini, lo scorso dicembre, aveva emesso un bando che aveva portato successivamente all’assegnazione dell’area alla società White srls. Assegnazione che però l’amministrazione comunale ha dovuto annullare a seguito dei controlli effettuati sulla verifica della regolarità contributiva della società: il Durc (documento unico di regolarità contributiva) non è risultato essere regolare.

Gli uffici dell’amministrazione comunale stanno già predisponendo gli atti al fine di garantire una nuova assegnazione dell’area del Parco degli Olivetani, conformemente alle linee di indirizzo della giunta.