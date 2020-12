Sport, cultura e terzo settore, aiuti ad associazioni per mitigare gli effetti dell’emergenza sanitaria

La Giunta comunale dà il via a tre bandi per la concessione di contributi a sostegno delle associazioni sportive, del terzo settore e delle associazioni culturali, per far fronte agli effetti negativi conseguenti all’emergenza sanitaria. “Abbiamo stanziato 55.000 euro di contributi a fondo perduto o una tantum – dichiara il sindaco Alice Parma – a sostegno delle nostre realtà associative messe a dura prova dalla pandemia. Intendiamo infatti tutelare e preservare proprio in un momento così difficile e mai vissuto prima un patrimonio di esperienze, valori condivisi e conoscenze che riguardano centinaia di persone, fra chi ne ha fatto una professione, tesserati e associati. In molti casi queste realtà hanno preparato e organizzato per mesi progetti e iniziative che poi non sono andati in porto a causa Coronavirus. I contributi, a parziale ristoro delle difficoltà incontrate – conclude la sindaca – saranno assegnati sulla base di istruttorie semplificate e verranno liquidati nel giro di pochi giorni, entro il mese di dicembre”.



Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività di società e associazioni sportive

Fra i criteri individuati per accedere al contributo il fatto che la sede legale sia nel Comune di Santarcangelo, o che l’attività sia svolta in tutto o in parte presso strutture sportive situate nel Comune di Santarcangelo pur avendo sede in un Comune diverso e che l’associazione sia affiliata alla data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal Coni con un numero di tesserati pari almeno a 20 unità alla data del 1° gennaio 2020. Sono escluse dal bando le associazioni che hanno in gestione impianti sportivi comunali – non le associazioni che utilizzano le palestre che invece possono partecipare al bando – per le quali saranno previsti contributi commisurati alla realtà associativa e alla dimensione della struttura gestita. Lo stanziamento complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale è pari a 35.000 euro. Tale importo potrebbe essere rifinanziato sulla base di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili. Il contributo minimo è di 300 euro, quello massimo di 5.700 euro. La scadenza del bando è fissata per il 13 dicembre 2020.



Bando per la concessione di contributi economici una tantum a sostegno delle associazioni culturali

Ai contributi possono accedere le associazioni che hanno sede nel Comune di Santarcangelo e che abbiano predisposto iniziative ed eventi da realizzarsi nel Comune di Santarcangelo nel corso del 2020, sospesi a causa dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del Coronavirus adottati a livello regionale o nazionale. Le associazioni, inoltre, non devono aver ricevuto nel corso del corrente anno altri contributi dall’Amministrazione comunale. Il bando è finanziato per un importo complessivo di 10.000 euro, mentre l’importo massimo erogabile sulla base della graduatoria finale è pari a 650 euro. Le domande di contributo dovranno pervenire entro il 15 dicembre 2020.



Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività delle associazioni del terzo settore

Al contributo possono accedere le associazioni con sede legale nel Comune di Santarcangelo o che svolgano la loro attività nel Comune e che siano iscritte o abbiano richiesto l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni del terzo settore. Sono escluse dai benefici le associazioni che nel corso dell’anno abbiano ottenuto o richiesto altri contributi legati all’emergenza Covid da parte del Comune o che abbiano in essere convenzioni con l’Amministrazione comunale per la gestione di locali o immobili di proprietà pubblica. Il bando è finanziato per un importo di 10.000 euro, mentre il singolo contributo verrà erogato nella misura fissa di 500 euro sulla base della graduatoria finale, ottenuta valutando il possesso dei requisiti di ammissione. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2020.