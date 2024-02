Tante attività sportive per favorire l'inclusione delle persone con disabilità

I protagonisti del nuovo progetto Uisp Rimini, in collaborazione con la propria affiliata Movimento Centrale Danza e Teatro sono gli utenti del dipartimento salute mentale Ausl Rimini e delle associazioni del territorio di supporto alla salute mentale Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale Odv, Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca Rimini Odv, Associazione Dopo di noi Rimini Odv e Centro Residenziale Il Glicine, che potranno partecipare gratuitamente e con il sostegno di un educatore sportivo dedicato a diverse attività.

“Lo sport garantisce a chiunque di far parte di una comunità, è un motore di integrazione” ha spiegato la presidente Uisp Rimini Mariagrazia Squadrani. “Per questo motivo Uisp Rimini, da sempre, si spende per includere nelle attività anche persone con disabilità. In questo caso, grazie al contributo della legge 8, per il quale ringraziamo la regione Emilia Romagna, possiamo offrire attività gratuita per gli utenti della Salute Mentale. Non solo: ciascun partecipante sarà inserito in un gruppo sportivo già esistente, per favorire l’integrazione, e sarà accompagnato da un educatore sportivo di sostegno dedicato”.

Le attività sportive proposte

La proposta di attività spazia da esercizi in acqua come aquagym e nuoto presso la piscina comunale di Rimini, alla ginnastica dolce, che si svolgerà in diverse palestre su tutto il territorio di Rimini, fino al movimento danzato secondo il Metodo Hobart a cura dell’associazione Movimento Centrale Danza & Teatro.

I partecipanti saranno seguiti da educatori sportivi di sostegno, in modo che si possano inserire in gruppi già precostituiti di integrazione: l’obiettivo è l’integrazione totale e il benessere psicofisico.

“Il contributo a questo progetto servirà per formare e rimborsare gli educatori sportivi di sostegno che seguiranno gli utenti stessi durante le attività sportive, che solitamente, o non praticano, o sono costretti in gruppi non integrati” prosegue Mariagrazia Squadrani.

Spazio anche alla formazione

All’interno del progetto, oltre le attività, è previsto anche uno stage di approfondimento per gli operatori sportivi su argomentazioni e criticità inerenti alla gestione di persone con disabilità mentale. Il progetto è reso possibile, oltre che dal contributo della Regione Emilia Romagna, dal prezioso e fondamentale contributo delle associazioni del territorio di supporto alla salute mentale Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale Odv, Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca Rimini Odv, Associazione Dopo di noi Rimini Odv, del Centro Residenziale Il Glicine e dell’AUSL Romagna distretto di Rimini, dipartimento Salute Mentale e D.P., U.O. Centro Salute Mentale.

Tutte le attività hanno preso avvio a febbraio e proseguiranno fino a fine maggio.