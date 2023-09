"Sports Awards 2023", la Polisportiva Riccione in festa premia i valori dello sport

Finita la grande attesa per i vincitori degli "Sports Awards 2023", domenica sera al parco degli Olivetani di Riccione. La grande festa di Polisportiva Riccione, organizzata in collaborazione con il Comune di Riccione e le tante realtà imprenditoriali del territorio, ha visto premiati tanti atleti, educatori e allenatori di una delle realtà sportive più importanti d’Italia. I vincitori, decretati da una giuria di giornalisti (Carlo Bozzo, Mary Cianciaruso e Nives Concolino), sono stati selezionati non solo per i meriti sportivi ma soprattutto per i valori che incarnano e che rappresentano lo sport: rispetto delle regole, spirito di squadra, solidarietà.

Alle premiazioni alcuni dei più grandi sportivi che Riccione annoveri: Nicola Ciotti, altista pluripremiato, Lorenzo Ronci campione mondiale del Pattinaggio Riccione e Carlotta Villa, pluripremiata karateka. Lo spettacolo di ieri sera si è aperto con la partecipazione della band musicale “the street lights” del Giocamusica, tutta al femminile e con la partecipazione delle danzatrici di Antonella Bartolacci e della sua blasonata accademia di danza.

Premio speciale al gruppo di educatori del Giocaestate 2023, capitanato dal mitico “Gifra” Gianfranco Luigi, che con il loro lavoro e le tante novità di quest’anno ha fatto registrare un boom d’iscrizioni nella stagione appena conclusa. Per le varie discipline sportive che compongono la realtà di Polisportiva Riccione, premiato il giovane campione di boxe Gesian Kumrija, Morgana De Paoli della nazionale giovanile italiana di judo, Dmytro Halich “Dima” (judo), Gabriele Serafini per il taekwondoo, Manuel Calanca per il podismo. Nella sezione degli sport acquatici, Giorgio Gori ha premiato Leonardo Sarti per la sezione sub, Marco Facchini sezione tuffi, Asia Delmonte per il nuoto, il duo del nuoto artistico Viola Palmieri/Anna Torroni e Giada Gnassi per la pallanuoto. La karateka Carlotta Villa ha consegnato i premi speciali a Lucia Gnali e Giulia Roberti per il pattinaggio artistico e alle atlete di freestyle Cecilia Medda e Lucrezia Morri.

Un premio speciale è stato consegnato dal presidente di Polisportiva Riccione, Michele Nitti, alla squadra di Volley per l’importante promozione in serie B e alla squadra di Ginnastica per il raggiungimento della serie A.

Il momento clou della serata è stato raggiunto con la consegna delle due borse di studio offerte da Riviera Banca, alla presenza del suo presidente Fausto Caldari, ad Andrea Reggiani del nuoto paralimpico riccionese e a Martina Padoan per il karate.

I premi di Riviera Consulting (corsi di formazione) sono andati agli allenatori della sezione Superabili (Ilaria Vanni-Aurora Badiali-Anna Colombo- Stefano Crociani), alla presenza di Ilario Battaglia, delegato federale nuoto Paralimpico Emilia Romagna e a “Gifra”, coordinatore del gruppo Giocaestate.

Un particolare ringraziamento va alle aziende del territorio fra cui Club del Sole, GEM, Arena shop Riccione, Square42, Gustavino, Riccione Piadina, Costa Hotel Mare collina – food, Riccione Avventura, Eurodiffusione, Arcione profumi, Terre di Grabo, Riccione Terme, Pastrocchio, Brandina, Riccione Sport, Photosì, NaturalBoom, Pegaso, Supermarket Abissinia Riccione, Gioielleria Gioie, oltre a Riviera Banca a Riviera Consulting.