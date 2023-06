Stessa spiaggia e stesso hotel per 40 anni di fila, premiata una famiglia fedele alla Regina dell'Adriatico

Una targa per celebrare il legame della famiglia Moro con la città di Cattolica ricevuta, insieme a delle pubblicazioni turistiche e culturali in Sala Giunta a Palazzo Mancini, dalle mani della Sindaca Foronchi. Nella Regina dell'Adriatico soggiornano all’Hotel Ambra e frequentano i Bagni 46 fin dal primo anno, ad accompagnarli nell'incontro in Comune, infatti, vi era anche i rispettivi proprietari delle due strutture ricettive.

"Il primo anno che siamo arrivati a Cattolica nostra figlia Anita non era ancora nata - ha spiegato la coppia – e con noi c’erano anche i nostri genitori. Adesso la tradizione continua grazie alle nostre nipotine che ci seguono nelle nostre vacanze da quando sono nate, quattro generazioni fedeli a questa meravigliosa città. Ogni anno troviamo delle novità a Cattolica e questo ci fa tornare con piacere per vedere con i nostri occhi l’evoluzione e per apprezzarne la qualità di ciò che viene messo in campo. In più ci troviamo in una posizione stupenda con il promontorio del San Bartolo che regala un panorama unico. L’amicizia che ci lega con Daniela e Angelo dell’Hotel Ambra e Valeria e Rita dei Bagni 46 – conclude la famiglia Moro – non si limita ai periodi di permanenza a Cattolica ma rimaniamo in contatto durante tutto l’anno, segno che ormai siamo di famiglia per loro come nella migliore tradizione dell’accoglienza romagnola".

"Ogni volta è un piacere - ha commentato la sindaca Foronchi - incontrare questi turisti che amano la nostra città, che ci fanno presente la loro esperienza positiva e allo stesso tempo sono da stimolo per crescere e migliorarsi. Sono felice di aver incontrato questa meravigliosa famiglia e di aver sentito dal loro racconto come Cattolica sia divenuta una vera e propria seconda casa sempre pronta ad accoglierli. Qui si sentono di famiglia e il rapporto che si instaurato con gli albergatori e le gestrici dello stabilimento balneare è davvero molto forte. L'augurio che porgo è quello di continuare a incrementare gli anni di fedeltà per tornare ad incontrarci nuovamente nelle prossime stagioni".