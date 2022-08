Stessa spiaggia stesso mare, da mezzo secolo 5 amici si ritrovano a Riccione

Stessa spiaggia, stesso mare. Da 50 anni, Daniela di Verona, Roberta di Vignola, Rossella, Piero e Margherita di Bologna hanno scelto di trascorrere le vacanze a Riccione, precisamente alla Spiaggia del Sole (86-87). E per questo oggi hanno ricevuto dalle mani della sindaca Daniela Angelini il riconoscimento di “ambasciatori” di Riccione. “Sono turisti che si sono conosciuti al Bagno Riccardo n. 86, gestito dai miei nonni – ha raccontato Monica Angelini, titolare della Spiaggia del Sole – hanno stretto una profonda amicizia che si è consolidata di stagione in stagione”. ?I 5 amici si ritrovano a Riccione ogni estate per trascorrere le vacanze estive con i figli ed i nipoti ma il loro amore per Riccione li porta in riviera anche fuori stagione tanto da considerarsi ormai “riccionesi” acquisiti come racconta Rosella, eletta Miss Riccione nel ‘62. E proprio quest’anno Rossella alla Spiaggia del Sole ha festeggiato i suoi 80 anni.