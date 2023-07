Stesso mare e stesso hotel da 50 anni, il sindaco premia i turisti fedeli di Torre Pedrera

Memoria storica del paese, così vengono definiti i clienti che rispettivamente da 50 e 45 anni vengono sempre a passare le loro vacanze presso l'hotel Eugenio di Torre Pedrera sul lungomare di Rimini nord. Ed è per questo che il sindaco Jamil Sadeghoolvad ha voluto personalmente premiare i signori Umberto Zanardelli e Lidia Scaglia di Brescia dal 1973 a Torre Pedrera ed Elisabeth Schmidt da Göppingen in Germania dal 1978 all'Hotel Eugenio Torre Pedrera.

"Incontrare turisti che scelgono Rimini da così tanto tempo è sempre un vero piacere, vedere il rapporto che si instaura tra la nostra città e chi viene in vacanza deve essere sempre motivo di orgoglio per tutti noi. Gli ospiti/amici come li chiama Melania che gestisce assieme al resto della sua famiglia l'hotel Eugenio sono una vera e propria memoria storica per noi e per Torre Pedrera che negli anni l’hanno vista cambiare dalle piccole strutture al nuovissimo lungomare che assieme alla straordinaria accoglienza tipica della Romagna sono un ulteriore dimostrazione del valore aggiunto nel nostro sistema turistico", scrivono dopo il riconoscimento.