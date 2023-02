Stop a gare clandestine e vandalismi, l'area artigianale osservata speciale con sette telecamere

Installate le telecamere e il sistema di Targa System per la sorveglianza della zona artigianale di viale Piemonte. Sei videocamere e un impianto per la lettura delle targhe dei mezzi sono state montate nella zona di San Lorenzo. “Avevamo assunto l’impegno in campagna elettorale con i residenti e questo impegno lo abbiamo mantenuto”, dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.

A sorveglianza della zona artigianale l’amministrazione comunale ha scelto di presidiare entrambi i varchi di accesso, ovvero le due rotatorie all’incrocio con viale Piemonte (quella a monte tra viale Trebbiano e viale Marano, quella a mare tra viale Trebbiano e viale San Lorenzo). Complessivamente sono sette le telecamere installate, compreso il Targa System. Le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza saranno a disposizione del comando della Polizia locale e di tutte le forze dell’ordine, a partire dal comando dei carabinieri.

La zona artigianale di viale Piemonte è stata spesso utilizzata, in particolare durante la sera e nei weekend, per esibizioni clandestine con motorini e moto, provocando la protesta dei residenti. Attività clandestine che di tanto in tanto si sono ripetute nonostante i molteplici interventi delle forze dell’ordine. Le videocamere e il Targa System daranno la possibilità di identificare gli autori di attività clandestine.