La storia dei postini innamorati, quando Cupido diventa "prioritario" tra le vie di Rimini e Riccione

Un amore che è cresciuto e si è cementificato tra lettere e pacchi postali. E' la storia di Oreste e Valetina, una coppia di innamorati entrambi dipendenti di Poste Italiane. Che si preparano a festeggiare un particolare San Valentino. “Ci siamo conosciuti da giovani - racconta Oreste (Febei), oggi caposquadra nel Centro Recapito di Riccione – ma è stata Valentina (Tontini), anche lei caposquadra ma a Rimini, a iniziare un'esperienza con contratto a termine in Poste Italiane già nel 2014. Era entusiasta e mi ha convinto a fare domanda di assunzione in azienda, per guadagnare qualcosa che mi permettesse di pagare gli studi, considerando che abbiamo studiato entrambi all'università di Urbino. Nei primi anni di lavoro abbiamo nascosto questa relazione, perché volevamo evitare commenti da parte dei colleghi. Le donne, si sà, sono però più concrete, infatti è stata lei a convincermi che Poste Italiane poteva farci crescere professionalmente dando così stabilità alla nostra relazione. E così, nel 2019, siamo riusciti ad andare a convivere".

"Oreste non era romantico, un tipo da scrivere una lettera d'amore ma gli auguri sulla cartolina di San Valentino non ce li siamo fatti mai mancare. Oggi tanti nostri amici sono nostri colleghi e condividiamo insieme tanti momenti belli nella vita privata oltre che in quella professionale", prosegue Valentina.

"Può sembrare strano ma davvero la nostra vita di coppia si è intrecciata sempre con quella aziendale, con le nostre giornate piene dei nomi delle vie di Rimini, Riccione e Cattolica. Sulla cartolina di San Valentino quest'anno scriverò che Poste Italiane ci ha regalato un futuro pieno di speranza" conclude Oreste.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

Poste Italiane celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino alcune colorate cartoline filateliche. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, inviando un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali con sportello filatelico di Rimini e provincia, nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it. La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Sono puzzle di te” e “Colpito e affrancato”: si scrive il messaggio, si rompe il puzzle e si spedisce in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.