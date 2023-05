Studio di fattibilità e progettazione partecipata per il nuovo waterfront di Igea Marina”

‘Progettazione partecipata e studio di fattibilità del nuovo lungomare Pinzon’: questo il tema dell'incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione Comunale per giovedì 1^ giugno. Appuntamento alle ore 17.30 presso il Palazzo del Turismo di via Leonardo da Vinci. Proprio mentre volgono al termine i lavori del nuovo waterfront di Bellaria, con l’opera in fase di perfezionamento nell’ultimo tratto di intervento in zona Cagnona, “già guardiamo al futuro, con la posa dei primi mattoni ideali di una rigenerazione analoga che intendiamo consegnare a Igea Marina”, spiega il Sindaco Filippo Giorgetti. “Con quest’obiettivo, e per farci trovare pronti in vista di quel nuovo bando sui waterfront che la Regione si è detta prossima a pubblicare, già da tempo abbiamo mosso passi concreti, incaricando e realizzando un primo studio di fattibilità progettuale.”



Realizzato dallo Studio La Prima Stanza, tale quadro progettuale sarà illustrato durante l'incontro pubblico del 1^ giugno, “dando continuità a quell’approccio condiviso e partecipato con cui abbiamo voluto condurre tutti i grandi interventi di rigenerazione e sviluppo della città conclusi o avviati nel nostro mandato: dallo stesso lungomare di Bellaria alle opere che hanno interessato la fornace, dalle implementazioni in campo socio sanitario alle novità legate al PNRR sul fronte dell’edilizia scolastica." La volontà di rendere l’appuntamento il più partecipato possibile, è anche alla base, per altro, del rinvio dello stesso incontro, inizialmente previsto il 31 maggio. "Vista la concomitante festa di fine anno organizzata dalla scuola Manzi, abbiamo preferito rinviare l’incontro pubblico di un giorno, per permettere alle famiglie interessate di partecipare all’uno e all'altro appuntamento”, sottolinea Giorgetti.



Allargando lo sguardo alla città nella sua totalità, "la sfida del nuovo lungomare di Igea Marina è coerente", prosegue e conclude il Sindaco, "con quella visione organica e strategica con la quale identifichiamo come un unicum tutta la fascia di pregio urbano e turistico che va dal Confine Nord alla zona colonie, passando attraverso i lungomari di Bellaria e di Igea Marina: con il porto canale quale cuore pulsante e punto di cerniera.” All’incontro pubblico di giovedì 1^ giugno interverranno l’Arch. Francesco Ceccarelli dello studio di progettazione incaricato e i dirigenti comunali.