Supercinema, i lavori proseguono come da programma in vista della riapertura nel mese di ottobre

I lavori al Supercinema proseguono come da programma, in vista della riapertura della sala nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati completati l’intervento al tetto – demolizione della vecchia copertura, realizzazione dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento – e il nuovo impianto illuminotecnico. Al momento dunque i lavori vanno avanti all’interno con la ritinteggiatura della sala Antonioni, poi il cantiere tornerà sul tetto per l’installazione dei pannelli fotovoltaici prima di concludersi con il rinnovamento della sala Wenders. Nel frattempo, è in corso la manutenzione dei due proiettori digitali, che sono stati inviati a Bologna per la ricalibratura e la riparazione dai danni subiti a causa delle infiltrazioni d'acqua durante l'alluvione.

Alla vigilia di Ferragosto sarà disallestita l’area di cantiere esterna, liberando lo spazio dell’arena attualmente occupato dai ponteggi, mentre i lavori interni saranno conclusi nel mese di settembre in modo da consentire la riapertura del cinema in ottobre, come da cronoprogramma iniziale.

L’intervento in corso – dal costo di circa 400mila euro, di cui 282mila finanziati dal Pnrr – migliorerà l’efficienza energetica del Supercinema, riducendo i consumi e le emissioni inquinanti della struttura, grazie alla coibentazione del tetto, all’adeguamento dell’impianto elettrico con corpi illuminanti di nuova generazione e all’integrazione degli infissi esistenti con isolamento e coibentazione.

L’installazione dei pannelli fotovoltaici, inoltre, rappresenta un primo passo nella direzione indicata dal progetto “Una Cer per Santarcangelo”, finanziato con 29mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili nell’ambito del Programma regionale relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (Pr-Fesr) 2021-2027.