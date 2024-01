Tagli da Roma al bilancio di Rimini. "Avremo 4 milioni in meno, una scure su servizi e progetti"

La legge di bilancio appena approvata dal Governo Italiano ha approvato una revisione della spesa statale, stabilendo per il quinquennio 2024 - 2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali pari, per i Comuni, a 200 milioni annui. In tutto si tratta dunque di un miliardo di euro. Il taglio sarà ripartito in proporzione sulla spesa corrente in base ai dati del rendiconto 2022 e per il comune di Rimini si prospetta per l'anno 2024 un taglio pari a 790 mila euro. Se non verrà modificata la norma, a fine 2028 il Comune di Rimini potrebbe avere un taglio ai trasferimenti derivanti da questa misura pari a 3,950 milioni di euro.

"La legge di Bilancio non riguarda solo quanto accade a Roma ma ha impatti consistenti soprattutto sui territori del Paese - sostiene l'assessore alle Finanze del Comune di Rimini Juri Magrini -. Per questo è sempre un esercizio necessario, nonché istruttivo, leggere quanto scritto nella 'Finanziaria' del Governo per capire bene quante le misure contenute possano essere un incentivo, o un ostacolo, al dispiegarsi delle politiche degli Enti locali, soprattutto sui versanti primari dei servizi. Scuola, trasporti, sicurezza. Spesso, quasi sempre, il dibattito politico nazionale, a cavallo dell'anno, si sofferma su aspetti per così dire più 'spettacolari'. Ma è all'analisi del testo approvato che va riservata l'attenzione maggiore, vista l'incidenza reale sui conti di Regioni, Province e Comuni".

"Dunque, 4 milioni di euro o giù di lì cancellati in una logica, non dubitiamo, di razionalizzazione dei conti a livello nazionale ma che rischiano di piombare come una scure su servizi e progetti comunali in tutta Italia, specialmente inerenti la tenuta sanitaria, scolastica e la sicurezza del Paese. E credo non si vada lontano dalla realtà se si allarga la proiezione comunale al doppio della cifra, per gli altri 26 Comuni della provincia di Rimini".

"Senza volere aizzare polemiche - conclude l'assessore Magrini -, tengo a ribadire come la tenuta di uno Stato si fondi principalmente sull'instaurarsi di un corretto rapporto di fiducia e di collaborazione tra Istituzioni di diverso livello. Per questo auspico che provvedimenti come quello scritto nella Legge di Bilancio 2024 trovino al più presto una correzione. Rimini ha già dichiarato di non volere scaricare il taglio dei trasferimenti governativi sui cittadini in termini di incremento delle imposte e ciò può farlo alla luce di un bilancio solido e controllato. ma la corda non si può tirare all'infinito e i Comuni non possono essere sempre quelli che pagano i conti altrui".