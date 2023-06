Taglio dell’erba e pulizia delle aree verdi: Geat potenzia le squadre dei giardinieri

“Entro la fine di giugno avremo recuperato tutto il lavoro di taglio dell’erba e pulizia delle aree verdi che non abbiamo potuto svolgere a causa di pioggia e temporanei allagamenti: chiediamo un po’ di pazienza ma questa è stata una primavera davvero molto particolare”. Lo annuncia Fabio Galli, presidente di Geat, la società in house del Comune di Riccione per la gestione dei servizi per l’ambiente e il territorio. “Rispetto allo scorso anno - osserva Galli - abbiamo calcolato di avere perso una trentina di giornate di lavoro, da aprile a oggi, includendo quelle in cui è piovuto e quelle in cui non era possibile intervenire a causa della condizioni dei terreni”.



Il risultato è che mentre il primo giro della città di taglio dell’erba e manutenzione delle aree verdi è stato regolarmente completato, “con il secondo, tuttora in corso, siamo oggettivamente in ritardo”. Con un’aggravante per il lavoro da svolgere: “Nel frattempo, a causa delle piogge abbondantissime e delle temperature che sono elevate, l’erba è cresciuta rigogliosissima e ora l’attività di sfalcio richiede maggiore tempo di lavorazione”. Geat per recuperare il tempo perduto e ripristinare il pieno decoro in tutte le aree della città, compreso il diserbo delle strade, ha potenziato le squadre dei giardinieri, intensificando l’attività tra parchi, giardini e lungofiumi.

Entro giugno sarà completato il secondo giro di sfalci come da programma

“Con l’attuale mole di lavoro, stando alle previsioni del meteo e se non ci saranno interferenze ulteriori di altra natura - è l’auspicio del presidente -, contiamo di completare il secondo giro di taglio entro questo mese, come da programmazione iniziale. Nelle zone centrali siamo sempre riusciti a mantenere il pieno decoro anche in ragione dell’affluenza degli ospiti della città. Entro pochi giorni riusciremo in ogni caso a ripristinare una situazione ordinata in ogni area di Riccione, come giusto e come programmato”. Galli ci tiene a sottolineare il grande sforzo degli operatori dell’azienda: “Ringrazio tutto il personale di Geat che, avendo pienamente a cuore la nostra città, si sta prodigando con grande impegno nel ripristinare il pieno decoro in tutti i quartieri. Fronteggiamo una situazione eccezionale e presto torneremo pienamente allineati rispetto alla tabella di marcia”.