Tanti auguri Sic, oggi sarebbero stati 37. Una fiamma continua ad ardare nel cuore di migliaia di tifosi

Tanti auguri Marco. Oggi il Sic avrebbe compiuto 37 anni e, tanti, sono i ricordi che il campione di Coriano ci ha lasciato dopo quel tremendo 23 ottobre del 2011. La Fondazione a lui intitolata, che continua a portare avanti innumerevoli iniziative per i meno fortunati; il museo nella sua città natale, meta continua degli appassionati; il 58 che continua a battere nei nostri cuori. Aveva 24 anni quando quella curva maledetta sul circuito di Sepang ce lo ha portato via suscitando una commozione incredibile a testimonianza della persona speciale che era. Amici, sportivi, tifosi e appassionati continuano ancora oggi ad avere un pensiero per quel ragazzo talentuoso che, da un paesino nelle colline riccionesi, era stato capace di imporsi con la sua personalità e il suo talento nel circus delle due ruote.

Anche se questo è l'ennesimo compleanno senza di lui Marco continua a sembrarci sempre così vicino e presente. E' impossibile sapere cosa sarebbe successo se quella curva maledetta della pista thailandese non ce l'avesse strappato. Se ci avrebbe regalato un titolo mondiale della classe regina o se si sarebbe ritirato dal mondo delle corse. Sicuramente, col suo modo di fare avrebbe comunque continuato a regalarci risate ed emozioni grazie alla sua semplicità e alla sua bravura in sella alle due ruote. Mai, nella storia del Motomondiale, si è verificato questo straordinario attaccamento a un pilota scomparso e che a distanza di 13 anni da quell'incidente resta vivo nel cuore di decine di migliaia di persone sia che lo avessero conosciuto o che tifavano per lui.

Buon compleanno Sic, avevi lasciato scritto che volevi essere una persona in grado di emozionare. Ci sei riuscito anche se questo tuo desiderio ci ha fatto tanto male ma ci resta la consolazione di sapere che la tua fiamma continua ad ardere nei nostri cuori.

Nato a Cattolica il 20 gennaio 1987, Simoncelli inizia a gareggiare in tenera età con le minimoto, fino ad arrivare nel Motomondiale, dove fa il suo esordio nel 2002. Nel 2003 disputa la sua prima stagione completa nel Mondiale 125, l'anno successivo vince la prima gara affermandosi sotto il diluvio di Jerez. Marco vince in Andalusia anche nel 2005, concludendo la sua ultima stagione nella classe leggera col 5° posto in classifica generale. L'esplosione di Marco avviene in 250, categoria in cui debutta nel 2006, non senza qualche difficoltà iniziale. Nel 2008 porta alla vittoria il team Metis Gilera di Aligi Deganello, laureandosi campione del mondo della classe di mezzo. Il debutto in MotoGP avviene nel 2010, con il team di Fausto Gresini. Il 2011 è l'anno della pole a Barcellona, delle polemiche, dei podi a Brno e Phillip Island, del triste epilogo di Sepang.