Tarocchi al telefono, cartomante di Riccione sottrae quasi 20 mila euro a una malata psichiatrica

Sarebbe riuscita a farsi dare poco meno di 20mila euro in 10 mesi. Nonostante non si sia mai mossa da casa sua. Nonostante sapesse dei problemi della sua vittima. Una donna di 59 anni, una cartomante di Riccione, è stata colpita da un "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di utilizzo di mezzi telefonici e telematici" perché accusata di aver "truffato" una 45enne residente a San Donato Milanese. Lo riporta l'edizione odierna di MilanoToday.

Stando alle indagini che hanno portato alla misura cautelare, richiesta dalla procura di Lodi ed emessa dal Gip, tra giugno 2021 e aprile 2022, la 59enne avrebbe intascato 19.460 euro dalla vittima, che è affetta da disturbi psichiatrici. La cartomante, sempre secondo l'inchiesta, sarebbe stata a conoscenza delle patologie della donna e si sarebbe fatta pagare, via bonifico, per delle "letture degli angeli", che avvenivano telefonicamente proprio da Riccione. Decisive per incastrare la donna sono state le testimonianze e le intercettazioni telefoniche raccolte dai carabinieri.

I militari hanno anche eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca dei soldi "sfilati" alla 45enne, che sono stati trovati sul conto corrente della cartomante. Da oggi la 59enne, che risponde dell'accusa di circonvenzione di incapace, non potrà più avvicinarsi alla vittima. Né telefonarle.