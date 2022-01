Una task force per cercare Kiki. "Pronti ad una ricompensa, pur di ritrovarla utilizzeremo i droni"

Hanno tappezzato tutta Rimini con un migliaio di volantini. Aperto una pagina Facebook. E ora pensano di fare alzare i droni pur di ritrovarla. E' l'amore sconfinato di una famiglia per la propria cagnolina. Si chiama Kiki, razza Jack Russell, colore bianco-marrone. Nicole e la sua famiglia l'hanno persa lo scorso 1 gennaio, sono trascorsi 20 giorni, ma è un sentimento troppo profondo: "Stiamo facendo l'impossibile, siamo disposti anche a una ricompensa per chi la ritrova".

Soprattutto nei giorni di festa, a San Silvestro, è un moltiplicarsi di cani che scappano. Spesso spaventati dai botti e dai fuochi d'artificio. Ma questa non è una storia come tante altre. Perché la vicenda ha addolcito i riminesi, che hanno messo in piedi una task force pur di ritrovare Kiki. "C'è chi va a correre la sera apposta per cercarla - spiega Nicole -, sono sommersa da segnalazioni. Ma non riusciamo ad arrivare al dunque".

Da Marina Centro fino ai confini del Comune i proprietari hanno tappezzato mezza Rimini con volantini. C'è una pagina Facebook dove poter fare segnalazioni "Ritroviamo Kiki". E sui social ci sono state centinaia e centinaia di condivisioni. Qualcuno ha persino spontaneamente fatto una sponsorizzazione su Facebook per ampliare la platea. "Le abbiamo provate tutte - racconta la famiglia -, abbiamo persino chiesto l'ausilio dei cani molecolari per cercare delle tracce, ma anche quello non è stato risolutivo".

Nicole e la sua famiglia ora hanno contattato un fotografo professionista. "Stiamo pensando di utilizzare anche i droni per le ricerche, ad esempio per vedere nella zona della ferrovia", è il racconto. Durante la prima settimana si erano sommate molte segnalazioni. "Ora sembra essere sparita nel nulla - dicono scoraggiati i padroni -, e temiamo che qualcuno possa averla presa. C'è un legame affettivo importante. Dateci una mano".