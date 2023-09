Task force e parcheggi in vista dei grandi eventi, con via Euterpe chiusa si studia il piano del traffico

Entrerà nel vivo nella seconda metà di settembre il cantiere per la realizzazione del sottopasso carrabile che interesserà via Euterpe e le connessioni con la Statale 16. L’intervento in corso fa parte dell’ampio programma di opere complementari in capo ad Autostrade per l’Italia e che da fine luglio scorso ha comportato la chiusura alla circolazione di via Euterpe, necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclo-pedonale di collegamento tra la zona monte e mare e per avviare le opere propedeutiche alla costruzione del nuovo sottovia, che metterà in connessione via Euterpe e via della Repubblica. Una chiusura che, data la centralità e l’alta percorrenza della strada interessata, ha avuto e avrà anche nei prossimi mesi un impatto sull’organizzazione della circolazione in quel quadrante fino al completamento del cantiere.

Proprio per accompagnare le diverse fasi del cantiere soprattutto in concomitanza di eventi e iniziative di particolare richiamo di pubblico, l’Amministrazione comunale ha istituito un tavolo tecnico che raccoglie sia i responsabili e i tecnici dei settori Mobilità e Lavori Pubblici del Comune, sia i funzionari dei settori sport e turismo dell’Amministrazione, oltre a Polizia locale, Palacongressi e Ieg. L’obiettivo del tavolo, che si riunisce con cadenza periodica, è quello di monitorare costantemente la situazione della mobilità, valutando l’adozione di soluzioni per limitare le criticità e gestire i flussi di traffico e quindi dare un contributo logistico ad Autostrade per l’Italia nell’avanzamento dei loro cantieri.

“In sinergia con Ieg e Fiera abbiamo individuato tra congressi, manifestazioni sportive e eventi in calendario nei prossimi mesi che nelle previsioni smuoveranno un numero importante di visitatori e presenze – spiega l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni - con l’obiettivo di confrontarci su quali provvedimenti specifici adottare per favorire l’accessibilità alle strutture e limitare un eccessivo sovraccarico di traffico in una zona densamente abitata e dove sono presenti numerose funzioni. Per i primi appuntamenti in calendario ad esempio al Palacongressi ci stiamo orientando per uno specifico piano parcheggi, in modo da creare hub di sosta dedicati senza gravare sull’area immediatamente a ridosso del Palas. Altre soluzioni saranno adottate e testate sulla base della specificità del pubblico che fruisce dei diversi appuntamenti in calendario, sia sulla base dell’esperienza e delle valutazioni che raccoglieremo in queste settimane. Abbiamo detto sin da subito che stiamo affrontando forse la fase più impegnativa dell’intera programmazione di opere messa a punto da Autostrade per l’Italia, ma siamo anche consapevoli che terminati i lavori saremo in grado di poter contare su infrastrutture in grado di migliorare sensibilmente l’accessibilità e la coesione del territorio”.