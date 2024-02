Tenta di eludere il controllo con un documento falso, smascherato e arrestato

Ha tentato di farla franca esibendo un documento falso agli agenti che lo controllavano ma, l'occhio allenato del personale della Questura di Rimini, ha riconosciuto le alterazioni e lo ha arrestato. E' andata male a un tunisino 22enne che, nella notte tra lunedì e martedì, è stato notato da una pattuglia delle Volanti mentre si aggirava lungo viale regina Elena. Lo straniero, verso le 2.40, è stato intercettato e fermato per un controllo e alla richiesta di esibire i documenti ha mostrato una carta d'identità alterata. Accompagnato in Questura per accertamenti, dai controlli è emerso non solo la sua vera identità ma, anche, che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e che era irregolare in Italia. Il tutto è valso le manette al 22enne che, martedì mattina, è stato processato per direttissima.