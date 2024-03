Tentano un furto al supermercato e aggrediscono i titolari, i malviventi arrestati

Si è concluso con le manette il tentativo da parte di una coppia di scappare dal supermercato senza pagare la merce. I due, un 44enne e una 46enne, erano stati notati aggirarsi tra gli scaffali del Conad di via della Fiera per poi appropriarsi di alcolici e generi alimentari facendoli sparire in una borsa. I due hanno poi cercato di uscire senza pagare e sono stati intercettati dal personale del supermercato. Alla richiesta di controllare la borsa, la 46enne ha iniziato a dare in escandescenza chiamando in suo aiuto il 44enne e ne è nato un tafferuglio che ha reso necessario l'intervento di una Volante della Polizia di Stato. Quando gli agenti sono arrivato sul posto hanno sorpreso i malviventi che, armati con un pezzo di lattina in metallo e un paio di forbici minacciavano i presenti.

Non senza difficoltà la coppia è stata bloccata e messa in sicurezza mentre, la refurtiva, è stata recuperata e riconsegnata all'attività commerciale. Il 44enne e la 46enne sono stati quindi accompagnati in Questura e arrestati per poi essere trasferiti in carcere in attesa del processo per la convalida del fermo.