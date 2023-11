Il Tmub dedicato a Boccioni è ancora a rischio chiusura, prosegue senza sosta la raccolta fondi

Il Tmub è ancora a rischio chiusura. La Fondazione Boccioni per impedire la definitiva chiusura del museo dedicato a Boccioni, ha promosso una raccolta fondi. Il Tmub è stato creato dalla stessa Fondazione il 19 giugno 2021, in via Pascoli n.15, a Morciano. La raccolta ora fondi è un Crowdfunding sulla Piattaforma Eppela al seguente link: https://www.eppela.com/projects/10584 oppure digitando su Google: “Eppela” e con la lente di ricerca, digitare “Sos Museo Boccioni”. Fino a ora sono stati raccolti oltre 2 mila euro, ma se non verranno trovati almeno ulteriori 18.000 euro (anche rispetto ai 35mila euro di partenza), entro fine dicembre, il museo chiuderà per sempre i battenti.

Venerdì 1’ dicembre, si terrà a Morciano di Romagna, l’evento “Dentro il Futurismo” che prevede alle 19, una visita guidata gratuita al Museo Boccioni, e successivamente una cena al ristorante "Falsariga” con menù speciale di ispirazione Futurista. Nel costo di visita e cena insieme a 39 euro, sarà compreso anche un piccolo contributo per salvare il Museo Boccioni. Dettagli sulla pagina Facebook della Fondazione Boccioni e del ristorante Falsariga.

“Consentiamo a noi e ai ragazzi di beneficiare di Storia, Arte e Cultura. Il Museo Boccioni è l’unico al mondo che dona finalmente una Casa al celebre Artista Romagnolo - spiega il direttore del Tmub Giuliano Cardellini -. Consentiamo a tutti gli Eventi artistici e culturali, previsti all’interno del Museo Boccioni, che si possano concretamente realizzare, entro i prossimi tre anni, come: il 142°, 143° e 144° Anniversario della nascita di Boccioni, l’esposizione di sculture, la presentazione di libri, l’esposizione di artisti contemporanei, visite guidate e laboratori con i ragazzi - sottolinea Cardellini -. Lo sapete che Boccioni per 70 anni (1916-1986) è rimasto nell’ombra, non considerato e non valutato? Solo dal 1986 a seguito di una mostra specifica a Venezia sul Futurismo, è stato rivalutato eccezionalmente e la stragrande maggioranza delle sue opere sono andate all’estero. Forse il suo destino, dopo 141 anni dalla sua nascita e 107 dalla sua scomparsa, è quello di non avere ancora una casa, un luogo interamente dedicato a lui e alla sua storia umana e artistica. Beh, la Fondazione Boccioni lo ha fatto, dal 19 giugno 2021, creando il Museo Boccioni, e questa storia non potrà essere cancellata”.

Appello

“Illustri storici dell’arte, critici, scrittori, sono invitati a a visitare il Museo Boccioni e ad attivarsi, per quanto di loro competenza, per salvare il Museo Boccioni e per far istituire la Casa-Museo Boccioni. Si invitano: Ester Coen, Gino Agnese, Claudia Salaris, Virginia Baradel, Niccolò D’Agati, Francesco Parisi, Antonio D’Amico, Marisa Cagliostro, Francesco Leone, Fabio Benzi, Massimo Scaringella, Sandro Orlandi Stagl, Marella Caracciolo Chia, Rachele Ferraio e tanti altri”.

Rapporti con l'amministrazione

“I rapporti con il Comune di Morciano di Romagna sono sempre stati, negli anni 2020/2021/2022, improntati al dialogo, alla collaborazione costruttiva e vi è stata anche la corresponsione di un contributo economico negli anni 2021 e 2022. Improvvisamente nel 2023, c’è stato una chiusura rigida, senza nessuna apparente motivazione, senza nessuna giustificazione. Il Comune ha interrotto bruscamente sia l’erogazione di un minimo di contributo sia ha interrotto il dialogo e la risposta a qualsiasi legittima domanda della Fondazione Boccioni. Perché è successo questo? Lo chiediamo all’Amministrazione Comunale ma, a tutt’oggi, non ha mai risposto a nessuna nostra richiesta”.

“Chiediamo che il Consiglio Comunale voti un Delibera in cui si prenda una chiara posizione sulla istituzione della Casa Museo Boccioni, ma con una attività fattiva, stanziando subito un importo per lo studio e la realizzazione di un progetto di massima di ristrutturazione del fabbricato. Fatti concreti, non parole vane”.

Come aiutare

Per salvare il Museo Boccioni, viene chiesto il contributo e la partecipazione di tutti, con azioni concrete, elargendo un contributo anche minimo, sulla Piattaforma Eppela o sul conto IT09S 02008 67850 000105802190. Chi contribuisce potrà beneficiare delle tante ricompense.