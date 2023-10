Tonti (Arcigay) a Salotto blu: "Inaccettabile che si possa definire non normale l'omosessualità"

Marco Tonti, presidente di Arcigay Emilia-Romagna, intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda lunedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, respinge decisamente le tesi recentemente sostenute e pubblicizzate dal generale Luigi Vannacci, le cui idee paiono suscitare grande interesse in Italia."Ma il problema non è Vannacci, spiega Tonti-: si ha a sensazione che una parte della politica e della opinione pubblica vogliano riportare cento anni indietro l'orologio della Storia. Mettendo in discussione le battaglie dei movimenti che difendono i diritti, la dignità e la libertà delle inclinazioni sessuali. Anche alcuni recenti indirizzi giurisprudenziali sulla materia sorprendono in negativo. Ma il mondo va avanti, la libertà dei comportamenti e la pari dignità sono valori cui soprattutto le nuove generazioni non sono disposte a rinunciare.".