Torna Aprilia All Stars, un weekend a tutto gas dedicato all'iconica due ruote

Torna Aprilia All Stars, la grande festa Aprilia che regala agli appassionati di motorsport una giornata unica tra moto incredibili e grandissimi campioni. Misano World Circuit, sabato 8 giugno, è questo l’appuntamento imperdibile per gli appassionati. Un’occasione unica, e del tutto gratuita, per osservare da vicino e godere delle prestazioni in pista delle magnifiche Aprilia RS-GP, impegnate nel mondiale MotoGP, e incontrare i piloti. Come sempre le stelle più luminose saranno i piloti Aprilia Racing, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, impegnati nel mondiale MotoGP. Campioni che non saranno protagonisti solo tra i cordoli ma, come nella tradizione di Aprilia All Stars, saranno in mezzo ai fans al paddock, per celebrare Aprilia, la casa europea con più vittorie nel Motomondiale, con 297 trionfi nei GP. Saranno con loro i grandi campioni della storia Aprilia, guidati dal sei volte iridato Max Biaggi.

La novità di questa edizione sarà la presenza di Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, reduci dal trionfale esordio, in sella alle Aprilia Tuareg, alla Africa Eco Race. Anche Cerutti, dominatore della gara africana, e Montanari, incontreranno i loro fans nell’atmosfera gioiosa e informale di Aprilia All Stars ed esporranno le favolose Aprilia Tuareg, regine del deserto. Come sempre Aprilia All Stars sarà una festa totale, per appassionati e per intere famiglie: il paddock sarà costantemente animato dai favolosi test ride, per provare lungo le strade della Romagna, sempre gratuitamente, la gamma delle moto Aprilia e dal Racing Museum, con le moto da gara che hanno costruito il mito del marchio italiano, un appuntamento imperdibile per ogni appassionato.

La musica di Radio DeeJay sarà la colonna sonora di un evento che sarà ricco di iniziative, come la mostra “Aprilia vista dall’Oriente” con gli scatti spettacolari della fotografa giapponese Aki Kusudo, una immersione totale nel mondo racing che racconta l’impegno di Aprilia nel mondiale MotoGP. Non mancheranno gli spazi per gli eSport, lo shopping dedicato all’abbigliamento e al merchandising targato Aprilia Racing, aree food e tanto altro.