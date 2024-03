Torre Pedrera in lutto, giovane papà muore a 41 anni. Gli amici: "Da calciatore ci guidava in campo"

La comunità di Torre Pedrera è in lutto per la scomparsa, a soli 41 anni, di Filippo Antonelli. Un ragazzo ben voluto da tutti e molto conosciuto in città, per il suo impegno come meccanico nell’officina di famiglia a San Giovanni in Bagno e per un importante trascorso come calciatore. E’ stato stroncato da un tumore gastrico che combatteva da tempo, dopo che nel 2023 aveva sostenuto anche un intervento chirurgico a Milano. Oltre alla moglie Irene, lascia due figli di 2 e 9 anni. Tanto lo sconforto tra gli amici, perché Filippo era un ragazzo solare e sempre disponibile con gli altri.

In molti in queste ore lo hanno voluto ricordare con un messaggio tramite i social. “Mi hai accompagnato e guidato in campo ma sopratutto mi hai accompagnato anche nel giorno più importante della mia vita. Non ti scorderó mai”, scrive Thomas. “Ciao fratello Filippo mi hai insegnato molto ma non parlo in officina ma nella vita quotidiana. Per questo sarò sempre in debito”, è il pensiero di Michael. Vicinanza alla famiglia anche dalle squadre in cui ha militato, come l’AC Libertas: “Tutta la società si stringe nel dolore della famiglia di Filippo Antonelli che ha per anni vestito i nostri colori per la sua scomparsa”.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

Filippo ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni a casa, circondato dall’affetto dei suoi cari. Negli ultimi anni Filippo aveva anche allenato a Torre Pedrera. Da calciatore Antonelli aveva giocato anche a San Marino nel Borgo Maggiore, conquistando la Coppa Titano e la Supercoppa. L’ultimo saluto mercoledì (27 marzo), alle 15,30, alla chiesa di Torre Pedrera dove, a partire dalle 11, verrà allestita la camera ardente.