Transitalia Marathon e motoclub “Renzo Pasolini” insieme per la passione delle due ruote

Da domani, 22 settembre, a domenica 24, il parco “Fellini” e la rotonda fronte mare che gli è vicino accolgono la carovana di “Transitalia Marathon”, la manifestazione non competitiva ideata da Mirco Urbinati diretta agli appassionati di fuoristrada. Il motoclub “Renzo Pasolini” collaborerà con l’organizzazione di questo grande evento, che porta 400 piloti appassionati a godersi paesaggi mozzafiato in un giro che tocca località di grande fascino, tutto su strade bianche. Domenica, dopo la partenza dei partecipanti per i 4 giorni in sella (la manifestazione si chiuderà il 27 con arrivo a Riccione e festa al Frontemare), verrà proposto ai bambini ed ai ragazzi che vorranno (di età compresa fra i 6 ed i 14 anni) di provare a salire su una minimoto, imparando a guidarla in sicurezza.

"Siamo felici di collaborare con una manifestazione di questa importanza – spiega Sergio Rastelli, presidente del “Renzo Pasolini” - Transitalia Marathon è una ulteriore occasione, per Rimini, di essere al centro di una vetrina internazionale di prestigio. Inoltre, gli organizzatori dell’evento, ci consentiranno di poter utilizzare l’area del villaggio per proporre “Hobby sport”, il progetto di avviamento alla guida di minimoto pensato dalla Federazione motociclistica italiana".

La Transitalia Marathon è una manifestazione mototuristica non competitiva diretta a proprietari di maxi enduro, giunta alla quarta edizione, che attira appassionati da tutto il mondo. Per spiegare il suo successo basta notare che le iscrizioni si sono aperte il 1 febbraio scorso alle 12 ed alle 12.08 i 400 partecipanti avevano già prenotato il loro posto! Il gruppo affronterà circa mille chilometri di percorso in 4 giorni, nei dintorni di Rimini, Città di Castello, Chianciano Terme, Follonica e Riccione. Fra le località raggiunte anche San Savino frazione di Montescudo Montecolombo, paese natale di Urbinati, dove l’associazione locale “e poz dla Piva” organizzerà l’accoglienza. Da segnalare, fra le motociclette presenti anche la Harley Davidson Pan America

Transitalia Expo. Dal 22 al 24 nella rotonda Fellini e nel parco adiacente troverà spazio un grande villaggio con espositori tecnici del settore e altro ancora. Qui avranno i loro stand: Ducati, Harley Davidson, Honda, Yamaha e Benelli, oltre a tanti altri espositori tecnici. Sarà possibile anche vedere il parco chiuso con i mezzi dei partecipanti. Il motoclub “Renzo Pasolini” potrà utilizzare parte di questo spazio domenica 24, dalle 15 alle 18.30 per proporre “Hobby sport”, in collaborazione con la Federezione motociclistica italiana. Bambini e ragazzini, dai 6 ai 14 anni di età, che non sono mai saliti su una minimoto, potranno farlo, con abbigliamento idoneo e seguiti da tecnici federali, per un “battesimo della sella”, meglio “del sellino”, che si spera porti a conquistare nuovi appassionati motociclisti.