Boom di iscrizioni per la Transitalia Marathon 2024, sold out in soli 8 minuti

Venerdì 26 gennaio, alle 11:30, si è aperta ufficialmente la finestra delle iscrizioni per la Transitalia Marathon 2024, l'attesissimo evento organizzato dal Motoclub Strade Bianche in Moto con protagonista Rimini. Inizialmente riservate ai soli tesserati del motoclub, le iscrizioni si sono aperte al pubblico generale alle 12:00, scatenando un entusiasmo senza precedenti. In soli 5 minuti dall'apertura al pubblico, la quota massima di 350 iscritti previsti dal regolamento è stata raggiunta, testimonianza della straordinaria popolarità dell'evento. Un vero e proprio boom di partecipazioni, con motociclisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno affollato il sito per garantirsi un posto in questo storico evento.

Di fronte a tale straordinario interesse, l'organizzazione della Transitalia Marathon ha preso una decisione eccezionale: per la decima edizione, si è scelto di estendere la partecipazione ad altri 50 appassionati di motociclismo. Un gesto che ha permesso a un ulteriore gruppo di fortunati di unirsi a questa avventura unica.

La risposta è stata immediata e travolgente. Nei successivi 3 minuti, si è raggiunta la quota totale di 400 partecipanti, con un'affluenza record che ha dimostrato la forza e la passione della community motociclistica. L'organizzazione desidera ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato il loro interesse e il loro sostegno, sottolineando come la Transitalia Marathon sia diventata un punto di riferimento imperdibile per gli appassionati di moto turismo di tutto il mondo e, con grande soddisfazione, ha annunciato la chiusura delle iscrizioni alle 12:08. La Transitalia Marathon 2024 si preannuncia come un evento epico, con 400 partecipanti pronti a vivere le strade mozzafiato e i paesaggi suggestivi che caratterizzano questo percorso unico.