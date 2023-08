Trasporto scolastico, aperte le iscrizioni. Ottogalli “Tariffe invariate per non pesare sulle famiglie”

Fino al 31 agosto sarà possibile presentare domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2023-2024. “Si tratta di un servizio necessario a carico interamente del Comune, per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° con sede nel territorio comunale – ha detto l’assessore Scuola e Servizi Educativi, Paolo Ottogalli – che hanno difficoltà a raggiungere le sedi scolastiche a causa della distanza o degli orari di lavoro dei genitori. Per andare incontro alle famiglie, come negli anni passati, le tariffe non verranno aumentate rimanendo quindi invariate per l’intero anno”.

Le tariffe sono differenziate e scontate nel caso di più figli iscritti al servizio di trasporto. Da 242 euro per un solo figlio iscritto, a 432 euro per famiglie con due figli iscritti, a 552 per tre figli più 120 euro per ogni figlio oltre il terzo iscritto. L’importo si può corrispondere tramite il sistema PagoPA in un’unica rata o in due rate di cui il 50% alla conferma dell’iscrizione e il restante 50% entro il 31/12/2023.

Il servizio, che prenderà avvio lunedì 2 ottobre 2023, ha coinvolto lo scorso anno scolastico, 2022/2023, 58 studenti tra l’Istituto Comprensivo Ospedaletto e l’Istituto Comprensivo di Coriano.