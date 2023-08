Da tre generazioni la famiglia in vacanza a Torre Pedrera, premiati i turisti fedeli in arrivo da Roma

Premiazione a sorpresa, organizzata dal Comitato Turistico di Torre Pedrera per Luigi Almanacco di Roma, presenti gli assessori Yuri Magrini e Mattia Morolli. Tutti lo conoscono come Gigi e, con tutta la famiglia, giunta ormai alla terza generazione non poteva mancare all'appuntamento delle ferie estive a Torre Pedrera all'hotel Lora dove ormai sono di famiglia ci dice "Chicca" che assieme al marito Maurizio e ai figli gestiscono la pensione di famiglia.

Emozionatissimi tutti per questa sorpresa hanno poi condiviso un gustosissimo aperitivo alla romagnola brindando alle future generazioni sempre e solo sulla Riviera Romagnola.