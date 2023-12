Troppi furti nelle case, l'idea del Comune: "Sconto Imu per chi installa telecamere nella sua proprietà"

Un territorio martoriato dai furti in abitazione. Non solo nelle zone più periferiche, ma anche nei centri abitati. Ogni giorno si moltiplicano segnalazioni e preoccupazioni. Soprattutto nella zona nord della provincia. Sull'argomento interviene Fiorella Zangari, segretaria comunale del Pd di Rimini. "Il problema della microcriminalità in questo periodo sta mettendo i nostri cittadini in uno stato di estrema insicurezza, ansia se non addirittura di paura. E’ di questi giorni la denuncia sulla stampa locale di numerosi episodi di furti avvenuti nelle abitazioni della nostra città, soprattutto nella zona del forese e anche in alcuni comuni limitrofi".

"Già qualche mese fa, come Partito Democratico abbiamo rimarcato che la sicurezza richiede un impegno costante e una collaborazione attiva tra tutte le autorità locali, le forze dell’ordine e la comunità. Perciò, bene hanno fatto i cittadini di Vergiano, Spadarolo e San Lorenzo ad attivarsi per richiedere maggiore controllo e presidio da parte delle forze dell’ordine, perché è evidente che un aiuto in questo senso può venire solo dallo Governo che facendosi eleggere si è assunto l’onere di trovare soluzioni ai problemi dei cittadini".

"Il senso di insicurezza e la paura non devono accompagnarci nella nostra quotidianità ed è proprio delle scorse ore la proposta dell’amministrazione comunale, con l’assessore Juri Magrini, nell’ambito della commissione consiliare Bilancio, di ridurre l’aliquota dell’Imu ai cittadini che installeranno le telecamere nella loro proprietà - spiega il Partito democratico -. Un’altra misura concreta che va ad implementare altri investimenti assunti in questi ultimi mesi dall’AC riguardo al rafforzamento degli street tutor per il secondo anno, alla illuminazione pubblica e nel sistema di videosorveglianza in punti strategici della nostra città".

"Pur con la necessaria premessa che la Polizia Locale non ha competenze in materia di ordine pubblico e di criminalità, come Partito Democratico riteniamo che il problema della sicurezza e la tutela dei cittadini vada affrontato a 360° con interventi coordinati su tutto il territorio cittadino e in un'ottica di lungo periodo nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità".

Fratelli d'Italia: "Emergenza criminalità"

Nel frattempo il neo coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale Nicola Marcello, presenterà in aula un'interrogazione sul tema: "In tutto il Comune di Rimini assistiamo, purtroppo quotidianamente, ad atti criminosi quali scippi, furti in casa o per strada, tentativi maldestri a carico di anziani ed invalidi , non tralasciando altre zone, come ho più volte sottolineato, quali Rimini Sud, ritengo che la situazione delle zone, a me molto note, quali quelle che si snodano lungo l’asse della Marecchiese, Padulli, Vergiano, Spadarolo, Borgo dei Ciliegi, Santa Cristina, San Paolo, Corpolò, stia raggiungendo livelli veramente di guardia e da attenzionare con la massima urgenza".

"Sono circa 20 anni che seguo da vicino la problematica, che purtroppo non è migliorata affatto, anzi progressivamente peggiorata, tanto che oltre ai vari comitati che forniscono in proprio un valido e fattivo contributo alle forze dell’Ordine da anni, i singoli cittadini aumentano le richieste alle istituzioni come hanno fatto in maniera collettiva qualche giorno fa nel corso di una riunione affollatissima in Vergiano. L’atmosfera “nebbiosa” delle sere invernali, o l’apertura degli infissi nelle sere estive, costituiscono il facile humus per aumentare gli atti criminosi. Nel frattempo cresce in modo esponenziale la paura dei singoli cittadini nonostante in ricorso a inferriate di protezione, sistema di allarme e video-sorveglianza privati e a forme collettive di allarme tipo chat di gruppi di cittadini per diffondere sospetti e allarmi in modo condiviso".

A fronte della situazione Marcello interroga chiedendo all'assessore alla Sicurezza Juri Magrini: "Quali sistemi di controllo per la sicurezza cittadina sono stati installati lungo questa vasta zona che si snoda lungo l’asse della Marecchiese? Avete in programma l’installazione del sistema “Targa System Control” della zona? Avete in programma la costituzione dei “Gruppi di Controllo del Vicinato” nella Città’ di Rimini ed in questa Zona in particolare?".