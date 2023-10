Il turismo delle radici è la nuova frontiera, il presidente nazionale di Confcommercio al Ttg di Rimini

Da mercoledì a venerdì 13 ottobre Confcommercio partecipa alla 60^ edizione del Ttg Travel Experience di Rimini, un evento diventato ormai punto di riferimento per la promozione del turismo italiano e internazionale mettendo insieme tutti gli operatori dell’offerta turistica nel mondo. Nella Hall Sud Confcommercio sarà presente con un suo stand (003) di 90 metri che ospiterà una serie di seminari e incontri.

Il clou della partecipazione di Confcommercio sarà il convegno “2024 anno delle radici italiane: come prepararsi?”, in programma giovedì 12 ottobre alle 15.15 che sarà aperto dal presidente Carlo Sangalli e vedrà la partecipazione di Ivana Jelenic, presidente e amministratore delegato dell’Enit.?Il 2024 è stato ufficialmente dichiarato “anno delle radici italiane”: sempre più persone di origine italiana ormai residenti all’estero decidono di tornare nel luogo dove la loro vita o quella della loro famiglia ha avuto inizio, spinti da nostalgia, curiosità o dalla necessità di affermazione di un’identità e un’appartenenza. I turisti delle radici hanno un impatto sull’economia nazionale particolarmente ampio e trasversale, con benefici consistenti per settori come il commercio, l’artigianato, la formazione e la cultura. Il Pnrr ha già previsto il turismo delle radici tra le proprie voci d’investimento, creando quindi un’occasione irripetibile per il settore.?Durante il convegno verranno presentati in anteprima i risultati degli approfondimenti condotti da Confcommercio insieme alle società di ricerca Tra Consulting ed Swg.

“Sono davvero felice dell’arrivo del presidente Carlo Sangalli a Rimini per presenziare e dare un contributo importante al dibattito sul turismo, con particolare riferimento alle nuove opportunità. Insieme a lui - dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - ne parleranno relatori d’eccezione tra cui la presidente ff e ad di Enit, Ivana Jelenic, supportati dai dati della ricerca. Il turismo delle radici è una nuova frontiera da esplorare anche per il nostro territorio, che da capitale del turismo balneare sta aprendo nuovi orizzonti affermandosi come destinazione per tutto l’anno grazie al fieristico-congressuale, alla cultura e allo sport. Certo, gli scenari internazionali di questi giorni destano nuove preoccupazioni, che purtroppo si sommano ad anni difficili che ci hanno visto affrontare pandemia, conflitto in Ucraina e crisi energetica, alluvione sui nostri territori. Eppure non possiamo fermarci, non possiamo esimerci dal programmare il futuro del turismo che, lo ricordo, vale circa il 14% del Pil nazionale. Confcommercio è vicina al settore e lo dimostra una volta di più con una massiccia partecipazione al Ttg, confermando al contempo la fondamentale importanza di questo evento per tutto il comparto turistico, come vetrina e punto d’incontro internazionale con l’organizzazione di Ieg – Italian exibition group, da poco guidato dal riminese Maurizio Ermeti al quale faccio gli auguri di buon lavoro”.