Giovane turista denuncia: "L'albergatore mi ha violentata nell'ascensore dell'hotel"

E' stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere di violenza sessuale un albergatore riminese 70enne accusato di aver sculacciato e palpeggiato nelle parti intime una turista 19enne in vacanza in Riviera. Secondo quanto denunciato dalla presunta vittima, residente a Parma, lo scorso 18 giugno si trovava con degli amici nella struttura ricettiva di Rivazzurra. Quella notte la giovane sarebbe rimasta chiusa fuori dalla stanza e avrebbe chiesto aiuto al 70enne, che faceva anche da portiere notturno, per rientrare nella propria camera. I due avevano quindi preso insieme l'ascensore e, appena le porte si erano chiuse, l'albergatore avrebbe iniziato ad allungare le mani. Solo una volta arrivati al piano la 19enne, con uno spintone, era riuscita ad allontanare l'uomo per poi scappare nel corridoio. La turista, quindi, si era presentata ai carabinieri per sporgere denuncia e al termine delle indagini il sostituto procuratore Annadomenica Gallucci ha chiesto e ottenuto dal gip Vinicio Cantarini il rinvio a giudizio.

Diametralmente opposta la ricostruzione dell'albergatore, difeso dall'avvocato Stefano Caroli, che ha fornito agli inquirenti una versione diversa da quella della 19enne. Secondo l'uomo, infatti, la giovane aveva già creato delle difficoltà nei giorni precedenti. La turista avrebbe avuto degli screzi col 70enne quando aveva preteso di poter soggiornare nella stessa stanza con un'amica che si era presentata senza documenti. L'albergatore si sarebbe fermamente opposto di far accedere ai piani una persona senza registrarla nel database della Questura e, questo, avrebbe suscitato forti rimostranze da parte della presunta vittima. Allo stesso tempo l'uomo ha sottolineato come la corsa in ascensore sarebbe durata meno di 1 minuto e, in quel breve lasso di tempo, sarebbe stato impossibile compiere gli atti di cui è accusato.