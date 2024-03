Aspettando il Paganello, tutte le opportunità a Rimini per fare sport all'aria aperta

Con l'arrivo della primavera e aspettando il Paganello, l’evento che apre ufficialmente la stagione dello sport all’aria aperta nel week-end di Pasqua, sono sempre più numerose le occasioni e le opportunità per coloro che desiderano fare attività sportiva all'aria aperta e mantenere uno stile di vita sano e attivo. Accanto all’offerta del Parco del Mare, il nuovo lungomare con tanto verde, isole wellness e aree attrezzate per lo sport, piste ciclabili e il Rimini Beach Court, il coloratissimo playground di basket, e della spiaggia con i suoi campi da beach volley e beach tennis, sono diverse le proposte verso la primavera. Fra queste:

Nordic Walking sulla spiaggia

Ogni mercoledì e sabato, alle ore 14:30, al Bagno 14 a Rimini Marina Centro, l'Associazione La Pedivella offre sessioni di Nordic Walking sulla spiaggia. Questa attività motoria, che fa uso dei bastoncini, garantisce benefici per tutto il corpo se svolta con l'attrezzatura adeguata e la giusta tecnica.

Corse cronometrate nel verde

Anche i Parchi cittadini sono un polmone verde dove potersi immergere nella natura: ogni sabato al Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) è possibile partecipare a corse cronometrate gratuite. Marecchia Parkrun organizza infatti corse cronometrate di 5 km aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia, all’ingresso da viale Tiberio, ogni sabato mattina alle ore 8.45. Basta iscriversi sul sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. L’iniziativa è interamente organizzata da volontari ed è dedicata sia a chi sta muovendo i primi passi nella corsa sia a quelli con più esperienza.

Camminata Metabolica tra città e mare

Tutte le domeniche, i lunedì e i mercoledì, i parchi Marecchia, del mare e della Cava ospitano la Camminata Metabolica. Questa tecnica di cammino, che fonde elementi di boxe, danza, yoga e marcia, è stata appositamente studiata per stimolare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli. Gli appuntamenti sono aperti a tutti, con sessioni di allenamento in diverse location della città: al parco Marecchia la domenica mattina alle ore 8.30 (> info e prenotazioni 346 8724422); al Parco del Mare all'altezza del bagno 55 il lunedì alle ore 18.30; il mercoledì al Parco della cava alle ore 18.30, con ritrovo al parcheggio davanti la Polisportiva Stella (info e prenotazioni: 389 2580988).

Benessere in Movimento

Dal lunedì al venerdì, i partecipanti possono unirsi al Benessere in Movimento, un programma che offre allenamento all'aperto abbinato a camminate attive e metodi di allenamento variabili. Con la guida esperta del Trainer, i percorsi attraversano il Parco Marecchia, il Lungofiume degli Artisti e altri luoghi suggestivi della città.

Fitness sulla spiaggia con "Walk on the Beach"

Al Bagno 26 di Marina Centro, dal lunedì al venerdì, è possibile partecipare ad attività condotte da personal trainer, che offrono un'esperienza di allenamento funzionale personalizzato. Il mercoledì pomeriggio alle 18.30 si può partecipare a "Walk on the Beach", la camminata guidata di circa un'ora sulla spiaggia, mentre il sabato mattina sono previste attività di "Run Training" (ore 8.30) e di ‘Streching & Mobility’ (ore 10).

Eventi Speciali

Tra le iniziative in programma, anche le uscite organizzate dall'Associazione Sportiva 'La Pedivella' che il martedì - giovedì - sabato - domenica propongono percorsi in bicicletta da corsa, in MTB, oppure E-Bike su itinerari e orari scelti in base alla stagione oppure il corso "Warm Inside", un percorso di adattamento al freddo con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini. Prossimi appuntamenti 10 e 23 marzo, 7 aprile.

Infine, non mancano le regate veliche che si inseriscono nell’ambito del calendario agonistico promosso dal Club Nautico Rimini per la stagione 2024, come la Regata zonale Ilca + 420 (10 marzo) e la 56° Coppa Tamburini (sabato 23 e domenica 24 marzo).