Tutti in coro a cantare le sigle dei cartoni animati, in tanti alle Befane per Cristina D'Avena

"Sono sempre felice di venire a Rimini e in Romagna"! Ha esordito così Cristina D'Avena calcando le assi del palco allestito in piazza Unieuro, e salutando la folla che oggi pomeriggio è accorsa a Le Befane Shopping Centre di Rimini per assistere allo spettacolo della celebre cantante.

E poi, tutti in coro a cantare le sigle dei cartoni animati che appassionano da generazioni grandi e piccini, catturati dalla voce e dalla simpatia di Cristina D'Avena: in scaletta, tra le altre, 'Magica Emi', 'Holly e Benji', 'Dragon Ball', 'Kiss Me Licia' e l'immancabile 'Occhi di gatto'.

Per Cristina D'Avena è la seconda apparizione alle Befane Shopping Centre di Rimini dopo la partecipazione del febbraio 2023 alla Festa di Carnevale, anche allora salutata dall'affetto e dalle ovazioni di un pubblico intergenerazionale.

Una festa della musica che avrà il suo coronamento domani domenica 7 aprile 2024 con il casting dello Zecchino d'Oro, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Un'occasione per tutti i bambini di dare spazio al proprio talento musicale e di 'far sentire' la propria voce.

Proprio come, tanti anni fa, aveva fatto anche Cristina D'Avena, che all'edizione dello Zecchino D'Oro del 1968 era arrivata terza con 'Il valzer del moscerino'. Iniziando da lì la sua strepitosa carriera.