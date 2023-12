Ubriaco molesto al bar, poi aggredisce i poliziotti: in carcere

Nella notte di venerdì la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nello specifico, all'1.00 circa, la sala operativa ha inviato una volante presso un bar in zona Miramare, in quanto era stata segnalata una persona molesta. Sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il soggetto che, in preda ai fumi dell’alcool, ha opposto resistenza e si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, dai quali è emerso che era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto non aveva rispettato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

In considerazione dei fatti accaduti, informato il Pm di turno, gli agenti hanno notificato il provvedimento all’interessato e lo hanno portato in carcere, provvedendo anche a denunciarlo in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità personale.