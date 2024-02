Ultras del Rimini denunciato e sottoposto a Daspo dopo gli scontri a Pescara

Due tifosi denunciati e sottoposti a divieto di accesso alle strutture sportive per l'incontro di calcio Delfino Pescara 1936 - Rimini Fc disputatosi lo scorso 13 novembre allo stadio Adriatico di Pescara. Si tratta di un tifoso riminese e di uno pescarese. Il primo è stato denunciato per il lancio di materiale pericoloso in occasione dell'ingresso alla struttura sportiva della tifoseria ospite. Il supporter riminese ha innescato un grosso petardo in via Milia, nell'area di sicurezza antistante il settore ospiti determinando una situazione di pericolo per l'incolumità degli altri tifosi, delle forze dell'ordine e degli stewards. Il questore della provincia di Pescara, Carlo Solimene, ha adottato nei suoi confronti il provvedimento interdittivo del divieto di accesso a manifestazioni sportive (Daspo) per la durata di anno, notificato il primo febbraio. Analogo provvedimento del Daspo è stato disposto nei confronti del tifoso pescarese che, nel corso del primo tempo della stessa partita, ha innescato un fumogeno in curva Nord e, anziché disfarsene lanciandolo in un luogo sicuro, lo ha lasciato cadere mettendo in pericolo l'incolumità degli altri supporters. Anche in questo caso la visione delle immagini tratte dal sistema di video sorveglianza dello stadio è stata determinante per l'identificazione del tifoso, denunciato e destinatario del provvedimento Daspo per la durata di un anno, notificato oggi.