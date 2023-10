Un anno fa la tragedia sull'autostrada A4, Riccione si ritrova in riva al mare con "Il cuore non si ferma"

"A Riccione siamo fatti di mare e d’amore. È al mare che affidiamo speranze e sogni, è al respiro dell’Adriatico, al ritmo delle onde, che accordiamo il nostro cuore". A un anno dal quel tragico 7 ottobre che ha spezzato le vite di Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi nell’incidente sulla A4, Riccione si ritrova insieme, sabato 14 ottobre alle ore 15, in riva al mare di piazzale Roma in un momento collettivo di unione, condivisione e speranza. La speranza che si riappropria della vita, che continua a ispirare progetti e sogni. La speranza che in questo anno di cordoglio e smarrimento ha ispirato la Cooperativa Sociale Cuore 21 a portare avanti, seppur con un dolore infinito, un’attività ricca e feconda di progetti e iniziative straordinarie.

All’appuntamento di sabato 14 ottobre, che rientra nel calendario di iniziative Il cuore non si ferma: un mese con Cuore 21 nel primo anniversario del 7 ottobre 2022 a cura della Cooperativa Sociale Cuore 21, è dedicato il Compleanno di Riccione, che quest’anno diventa un momento di condivisione e unione, una chiamata pubblica alla comunità dedicata all’arte, al gioco e alla creatività per celebrare insieme la vita in un luogo speciale: la spiaggia di Riccione davanti al mare di piazzale Roma.

Alle ore 15 l’artista e illustratore francese Hervé Tullet, insieme ad Alessandra Falconi, responsabile del Centro Zaffiria di Rimini, propongono il progetto artistico 21 cuori tra cielo e mare: una creazione collettiva, laboratorio artistico a cielo aperto dedicato alla città di Riccione e a Cuore 21, un atelier collettivo straordinario e unico. Il laboratorio è rivolto a un pubblico di tutte le età, che può partecipare attivamente o assistere alla performance. Un grande tappeto bianco allestito sulla spiaggia libera è il centro da cui si irradiano grandi rotoli di carta fino a sfiorare le onde del mare, tele sulle quali il pubblico può disegnare e aprire uno spazio di libertà, improvvisare segni, emozioni e sogni, messaggi di speranza che raggiungono l’orizzonte dell’Adriatico e si confondono nell’infinito del cielo.

Tutti i partecipanti si trasformano in artisti e insieme realizzano un’opera collettiva in cui l’emotività, la sensibilità e la creatività di ciascuno si fonde con la bellezza dell’insieme dell’opera d’arte. Al termine del laboratorio Cuore 21 porta in scena la performance della compagnia di danza inclusiva Club Alieno, formata da danzatori con e senza disabilità intellettive, che vede la direzione artistica di Valeria Fiorini ed Eleonora Gennari e le musiche originali di Marco Capelli, in arte Kino.

Il pomeriggio si chiude con la distribuzione dei dolci di compleanno realizzati dagli studenti dello IAL Emilia-Romagna Scuola Alberghiera e di Ristorazione - sede di Riccione. L’artwork 21 cuori tra cielo e mare è un’opera unica realizzata e donata da Hervé Tullet a Cuore 21 e alla città di Riccione, blocchi di colore dove il blu del mare si unisce all’azzurro del cielo mentre tutt’intorno spiccano 21 punti di luce rosa. L’impaginazione grafica dell’artwork è affidata allo Studio Luca Sarti.

L’iniziativa è a cura della Cooperativa Sociale Cuore 21 in collaborazione con il Comune di Riccione, Geat, PalaRiccione, IAL Emilia-Romagna sede di Riccione. Le iscrizioni per partecipare al laboratorio creativo con Hervé Tullet sono aperte da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre all’indirizzo e-mail comunicazione@cuore21.org. Il Compleanno di Riccione, in occasione delle ricorrenze di Cuore 21, è inserito nel più ampio progetto di iniziative Il cuore non si ferma, un mese di appuntamenti aperti alla comunità per incontrare e conoscere l’attività quotidiana della cooperativa e dei suoi ragazzi.