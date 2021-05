Un locale di Rimini fa il bis e sbarca nella Perla Verde per una sfida all'insegna del gusto

Due imprenditori riminesi continuano a portare avanti la loro "scommessa" sulla piadina romagnola e fanno il bis con un nuovo locale. Da Rimini il duo al timone del locale "Salumarina" sbarca anche a Riccione. Un'attività aperta due anni fa da Eddy e Gianni con l’idea di rinnovare lo street food locale, facendo del pesce rielaborato artigianalmente in forma di salume l’alternativa salutare e light alla piada riminese classica. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a Rimini, la Salumarina è in pieno centro, in via Poletti proprio vicino al rinato Teatro Galli, adesso il locale approda sabato anche a Riccione, di fronte al Palacongressi, con un'inaugurazione ufficiale in grande stile per il 21 maggio.

L’attività ha dovuto far fronte alla pandemia reinventandosi e portando novità: “Come tanti nostri colleghi, abbiamo passato un periodo di forte sconforto dovuto al Covid19, non lo mettiamo in dubbio. Abbiamo risposto aumentando e perfezionando il servizio di asporto e consegna a domicilio. Ora però vogliamo ospitare i nostri clienti e far conoscere a tutte le nostre specialità". Tra le proposte del locale spiccano lo speck di salmone, la salsiccia di tonno e i gustosissimi sardonciccioli. I prodotti di Salumarina si possono apprezzare nelle piadine farcite, nelle insalate e nei taglieri. Adesso il locale si propone con idee originali anche per l'aperitivo con dj set e novità gourmet dalle 18 alle 21, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza. "Di sicuro, dopo il momento difficile come quello che abbiamo passato, aprire è una bella sfida, ma siamo contenti e vediamo l’entusiasmo dei giovani che hanno voglia di lavorare e ripartire con noi".