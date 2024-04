Con meno di un milione di euro si può comprare un golf club, ma per l'ottava volta l'asta finisce deserta

L’offerta minima, senza rilanci, era fissata a 937.500 euro. Con meno di un milione di euro si poteva acquistare un circolo e campo da golf. Ma per l’ottava volta, nella data di martedì (16 aprile), l’asta è andata deserta. Resta così incerta e da definire la futura proprietà del Golf Club di Verucchio, che è all’asta ormai dal 2021 e l’avviso era partito con un valore di oltre 4,9 milioni di euro. Cifra che è andata man mano a scendere, ma nonostante questo ancora non si è assistito ad alcuna svolta, nonostante l’interesse manifestato da diversi papabili investitori. Tutto era iniziato con il fallimento della Cmv (Cooperativa muratori vi Verucchio) proprietaria della struttura. Ma i vari tentativi di vendita sono sempre andati deserti. Va precisato che attualmente il circolo è in funzione e che è frequentato da molti appassionati della disciplina. Lo spettacolare percorso di golf a 18 buche, par 72, del Rimini Verucchio Golf Club nasce nel 1995 tra le profumate vigne delle colline della Valmarecchia e i suoi storici borghi medievali. A pochi chilometri da Rimini, gode di una suggestiva vista su San Marino e sul monte Carpegna. Ora spetterà ai curatori fallimentari decidere le prossime mosse e un’eventuale nuova asta.