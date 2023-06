Un nuovo defibrillatore portatile per il comune di San Giovanni in Marignano

Lunedì mattina. alla presenza del Sindaco Daniele Morelli e dell'Assessore Michela Bertuccioli, l'Associazione Davide Pacassoni, nelle persone di Lino e Diella Pacassoni, dell'ing. Luca Merli e della Presidente Anna Pedoni, hanno consegnato un DAE donato al Comune di San Giovanni in Marignano. Questo dispositivo verrà collocato all'esterno della sede municipale permettendo il suo utilizzo per tutta la comunità marignanese e va ad incrementare i presidi presenti nel centro storico, dopo quello già disponibile in Piazza Silvagni.

L'associazione ha già erogato gratuitamente il corso BLSD ad alcuni dipendenti comunali, ai volontari del Centro Estivo, agli allenatori della Accademia Marignanese, ad una parte degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale e Maestre Pie di San Giovanni in Marignano e si è impegnato a proporne un altro per aumentare il numero dei dipendenti comunali formali. Il corso BLSD consiste nell'illustrazione, in modalità teorica e pratica, delle prime e importanti manovre di primo soccorso da effettuare anche con l’impiego di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE).

L'Amministrazione sottolinea: "Grazie per questa sensibilità e per l'impegno per il nostro territorio che l'Associazione Pacassoni già trasmette con il quotidiano servizio per le persone con diverse abilità e che viene confermato da questo dono, fondamentale per la salute di tutti i cittadini marignanesi. Un grazie ancora maggiore per la sensibilità dimostrata nel sottoporre gratuitamente il corso a tanti attori del territorio che hanno diversi ruoli strategici nel nostro Comune e permettono a noi a tutta la comunità di sentirci sicuri e tutelati".