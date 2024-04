Un ponte del 25 aprile tra natura, avventura e star del web per divertirsi in famiglia

Il 25 aprile è il Ponte di Primavera per eccellenza sulla Riviera di Romagna e i parchi Costa Edutainment, Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare – the Family Experience Park di Riccione, e Acquario di Cattolica, sono pronti a offrire a grandi e piccini, famiglie e gruppi esperienze indimenticabili fatte di divertimento, natura, avventura, conoscenza e scoperte e incontri con le star di YouTube più amate dai bambini. Grande la scelta di offerte da prendere al volo per moltiplicare il divertimento, risparmiando: dai Biglietti combinati, a partire da 38€ per due parchi, online o alle casse, per non perdere neppure un’emozione, alla combinazione Prima acquisti, Più risparmi che prema chi acquista il biglietto online per tempo con uno sconto maggiore. Grande scelta anche per le combinazioni con gli hotel: sono sempre più numerose le strutture ricettive sulla riviera che collaborano con i Parchi Costa.

Italia in miniatura

Il parco più italiano che ci sia dove un viaggio dalle Alpi alla Sardegna è possibile a piedi, dove il Ponte sullo Stretto è già realtà e dove si gira tutta l’Italia senza muoversi da Rimini! Dal 1970 Italia in Miniatura toglie il fiato a grandi e piccini per la sua bellezza e la sua unicità, fatta di oltre 300 monumenti in scala che costellano la riproduzione della Penisola (fatta proprio a forma di stivale!) Bastano pochi passi per passare dalla Torre di Pisa alla Torre Eiffel, mentre sfrecciano trenini, partono traghetti e si animano ponti girevoli. Comprese nel biglietto le entusiasmanti attrazioni del parco: spruzzi e adrenalina per Vecchia Segheria e Castel Sismondo, panorami in altezza a Torre Panoramica e Monorotaia, viaggi a bordo del trenino di Pinocchio, delle auto di Scuola Guida Interattiva e sul Canal grande di Venezia, riprodotta in scala 1:5, fino a Piazza San Marco. Per i più intraprendenti ci sono gli esperimenti di Esperimenta, o i cento campanelli di Piazza Italia, per i piccolissimi i mille colori di Play Mart e del Pappamondo

Per due attrazioni, Cinemagia 7D e AreAvventura, è previsto un supplemento. www.italiainminiatura.com

Oltremare

Per i 20 anni del parco Oltremare Riccione, i festeggiamenti proseguono. Giovedì 25 aprile al family experience park arriva Lucilla. La Fatina del sole, tanto amata dai più piccoli per le sue baby dance, ballerà con tutte le famiglie, tra i delfini della Laguna. Con oltre 300 milioni di visualizzazioni su YouTube, Lucilla è una delle web star più amate nel mondo kids. Sarà un doppio appuntamento: l'evento in laguna alle 11.30, in compagnia di delfini e addestratori, e quelle delle 13.30 all'Oltremare Theatre. Qui i piccoli ospiti possono fare selfie con lei, ricevere cartoline autografate, trascorrere un momento indimenticabile. Tutto compreso nel biglietto d'ingresso. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 con delfini, rapaci, pappagalli, wallaby, pony, mille avventure e la nuova attrazione MegaGame Land. Per maggiori informazioni: www.oltremare.org.

Acquario di Cattolica

Anche i Pinguini hanno una giornata mondiale ed è proprio il 25 aprile. L'Acquario di Cattolica affida a Bilù, l’unico pinguino di Humboldt che ha da poco ricevuto la Cittadinanza Onoraria di Cattolica, il compito “virtuale” di celebrare la Giornata Mondiale dei Pinguini nelle cibature a tema, davanti alla vasca dei pinguini, dove i bimbi potranno anche mettersi in viaggio “Sulle Orme del Pinguino imperatore” che simula una traversata fra i pericoli dell’Antartide. In un affascinante viaggio attraverso tre padiglioni con animali, visitabili anche in caso di pioggia: l’Ingresso Blu, con migliaia di pesci e con gli squali toro più grandi d’Italia, l’ingresso Giallo, con caimani e le lontre e l’Ingresso Verde con i misteriosi serpenti, sauri e insetti. Due grandi mostre didattiche sono incluse nel biglietto del parco: “Insetti Giganti XXL Edition" all’ingresso Viola, e "Il Mondo dei Dinosauri", all’aperto, dove ha fatto la sua comparsa il Megalodonte, la novità 2024: riproduzione di un gigantesco squalo preistorico dalla lunghezza di 12 metri, da ammirare mentre si dissotterrano autentici fossili preistorici. Su prenotazione, l’Acquario propone gli Incontri Straordinari: "Dietro le Quinte" e "I Segreti del Rettilario". www.acquariodicattolica.it