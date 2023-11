Un riminese a bordo dell'ultraleggero precipitato ad Ancona, la Procura apre un'inchiesta

Aereo precipitato dopo il decollo, la Procura di Ancona apre un fascicolo. Come riporta AnconaToday si indaga per lesioni colpose sull'ultraleggero che ieri mattina, a Monterado di Trecastelli, è finito vicino al greto del fiume Cesano. Il reato ipotizzato per ora è a carico di ignoti. La pm Irene Bilotta ha fatto sequestrare il velivolo, un Tecnam P92, ai carabinieri della Scientifica che si stanno occupando dei rilievi. Sul mezzo verranno fatti tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. In particolare si dovrà chiarire se si è trattato di un malfunzionamento dell'ultraleggero, di un errore umano o di un malore di chi lo stava pilotando.

Due sono stati i feriti, entrambi gli occupanti del piccolo aeroplano, due ultra 70enni, i proprietari del mezzo. Uno è di Rimini, l'altro di Senigallia. Quello di Senigallia ha riportato traumi più gravi, è stato trovato dai vigili del fuoco sotto la carlinga del velivolo, ma non è in pericolo di vita. E' ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona. L'ultraleggero era appena partito dall'aviosuperficie Valcesano, di Castelvecchio di Monte Porzio (Pesaro e Urbino), per un volo in zona, quando poi ha perso quota quasi subito, schiantandosi tra la vegetazione. L'impatto è avvenuto attorno a mezzogiorno.