Un weekend all'insegna del divertimento e della fantascienza al Palacongressi di Bellaria

Weekend denso di incontri e divertimento quello che si concluderà domenica sera al Palacongressi di Bellaria Igea Marina. I partecipanti della Starcon provenienti da tutta Italia avranno la possibilità di incontrare gli attori Peter Weller, Richard Brake, Riky Dean Logan, gli artisti Maurizio Manzieri, Angela Avino e Claude Francis Dozière e il giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo. Grande partecipazione venerdì sera al gioco notturno Kobayashi Maru: i cadetti hanno affrontato la gara fino a notte fonda tra quiz e prove pratiche. Nel programma del fine settimana, oltre agli incontri con gli ospiti, anche la possibilità di approfondire il dietro le quinte della realizzazione di un prodotto destinato ad un pubblico appassionato di fantascienza. Dagli effetti speciali alla realizzazione di costumi, dalla curiosità agli aneddoti, sono tante le occasioni in programma durante la convention. Oltre alla consueta e colorata sfilata dei costumi e alle premiazioni delle iniziative dei club, verrà anche assegnato il premio "Alberto Lisiero" all'artista Maurizio Manzieri, presente sul palco per parlare di "Come costruire astronavi con un pennello digitale". Nelle sale dedicate ai club e ai giochi ci sarà la possibilità di giocare in una escape room, misurare la propria conoscenza di serie tv con gli appuntamenti 'trivia', sfidarsi con la scacchiera vulcaniana 3d o con il Klinzha, il gioco da tavolo preferito dai Klingon.

Spazio anche alla solidarietà. Come ogni anno Starcon contribuisce al sostegno di un progetto solidale. Per questa edizione il ricavato delle attività di beneficenza della manifestazione saranno devolute ad Ascor Rimini (Associazione Sostenitori Cardiologia Riminese) e che da anni è attiva sul territorio per lo sviluppo della cardiologia ospedaliera riminese e per favorire e promuovere iniziative a sostegno per cardiopatici a qualsiasi livello. Quanto raccolto durante la Starcon sarà utilizzato per l'acquisto di una strumentazione medica e sanitaria in ambito cardiologico.