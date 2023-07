Una Bellaria Igea Marina sempre più green e accogliente coi nuovi allestimenti floreali

Proseguono sul territorio piccoli, grandi interventi che consegnano una Bellaria Igea Marina sempre più green e accogliente. Ne sono esempio i nuovi accessi da via Roma e da via Torre, dove i consueti fittoni in cemento sono stati sostituiti con più gradevoli archetti fioriti, ma anche la rampa ciclabile sul fiume Uso, rinnovata nel fondo e nei giunti con scelte cromatiche coordinate con gli altri arredi cittadini, il nuovo allestimento floreale degli spazi verdi alla rotonda di via Pertini con sei nuove alberature, nonchè le nuove vele che arredano la rotonda via del Bragozzo: importante porta d'accesso a Igea Marina e oggetto di restyling grazie al positivo accordo di sponsorizzazione con un privato.